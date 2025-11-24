Друзья рассказали о новом романе Диброва с многодетной вдовой

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену.

Дибров впервые высказался о скандале с расстегнутой ширинкой

Более того, в близком окружении уверяют, что телеведущий недолго страдал от одиночества. Якобы у шоумена роман с многодетной матерью.

"Дмитрий сейчас встречается с многодетной вдовой. Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно", - сообщили "КП" знакомые Диброва.

Говорят, кстати, что именно с этой новой избранницей телеведущий отправился на Бали после скандала с расстегнутой ширинкой.