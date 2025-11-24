Ярмольнику сделали предупреждение после езды на машине с собаками

71-летнему актеру Леониду Ярмольнику может грозить штраф после вождения с собаками. О возможном наказании для артиста рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

© Passion.ru

Эксперт напомнил, что домашние животные приравниваются к грузу, а их перевозка регулируется правилами дорожного движения.

«Это КоАП, статья 12.1, часть 1. В этом случае нарушение карается штрафом в 500 рублей или предупреждением. Штраф несоизмерим. Никто не знает, что животному в голову ударит», - сказал Славнов в беседе с изданием «Абзац».

Он добавил, что «правила пишутся кровью», и призвал придерживаться их при перевозке любимцев.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Ярмольник ехал за рулем машины с двумя собаками. Животные сидели на плечах и на коленях артиста. Актер оправдался за видео и заявил, что катает питомцев по проселочной дороге по 15 минут в день и они якобы сами этого требуют.