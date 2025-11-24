Покровский* заявил, что его выгнали из отеля в Чикаго

Певец Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался, что ему не дали поспать перед концертом в Чикаго. Гостей отеля выгнали на улицу в семь утра.

На случившееся у музыканта обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«В 7 утра сирена, и всем выйти из отеля. У нас оставался час на сон, нам не дали поспать. Я не могу сказать, что происходит, не имею понятия, я спать хочу. Ничего не говорят. Я вещи взял с собой», - сообщил артист.

Вскоре выяснилось, что ничего серьезного не произошло.

«Это был false alarm (с англ. «ложная тревога» - прим.), чтобы мы не поспали», - рассказал Покровский*, записывая видео у отеля.

Позже посетителей пустили внутрь. Певец снял видео из номера и сказал: «У меня до выхода полчаса, и я буду спать».

Ранее лидера группы «Ногу свело» предложили признать экстремистом. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*признан иноагентом на территории РФ