Покровский* заявил, что его выгнали из отеля в Чикаго

Максим Покровский* заявил, что ему не дали поспать и выгнали из отеля в Чикаго
Певец Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался, что ему не дали поспать перед концертом в Чикаго. Гостей отеля выгнали на улицу в семь утра.
На случившееся у музыканта обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
«В 7 утра сирена, и всем выйти из отеля. У нас оставался час на сон, нам не дали поспать. Я не могу сказать, что происходит, не имею понятия, я спать хочу. Ничего не говорят. Я вещи взял с собой», - сообщил артист.
Вскоре выяснилось, что ничего серьезного не произошло.
«Это был false alarm (с англ. «ложная тревога» - прим.), чтобы мы не поспали», - рассказал Покровский*, записывая видео у отеля.
Позже посетителей пустили внутрь. Певец снял видео из номера и сказал: «У меня до выхода полчаса, и я буду спать».
Ранее лидера группы «Ногу свело» предложили признать экстремистом. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
*признан иноагентом на территории РФ