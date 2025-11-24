С призывом простить уехавших из России после начала СВО артистов выступил актер Иван Охлобыстин. Об этом пишет «Абзац».

По его мнению, артисты, которые покинули страну, из-за своей инфантильности не смогли понять происходящее правильно.

Собеседник издания отметил, что люди не меняются, и призвал прощать всех, кроме «живодеров».

По словам Охлобыстина, актерская публика очень инфантильная, словно пятилетние девочки с розовыми бантиками.

