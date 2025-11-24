Отменившая свадьбу дочь Александра Малинина устроила девичник в Лондоне. Устинья поделилась кадрами торжества в соцсети.

© Passion.ru

Дочь Александра Малинина живет в Лондоне, где строит карьеру оперной певицы. На днях она отпраздновала 25-летие и в честь этого события провела вечеринку, на которую позвала подруг.

Помещение было украшено в новогодней тематике, а гости пришли на мероприятие, учитывая дресс-код. Именинница угощала друзей различными закусками и розовым многоярусным тортом с бантами.

Напомним, Устинья была помолвлена с англичанином по имени Зак. Пара долгое время готовилась к свадьбе, однако наследница певца разорвала помолвку без объяснения причин, перестала носить кольцо и удалила совместные фотографии.

Летом 2025 года Устинью заметили на скачках, где собираются влиятельные мужчины Британии.

Ранее сообщалось, что Ольга Зарубина несколько лет не видела живущую в США дочь от Александра Малинина. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что приехавшая в Россию из США Настя Задорожная крестила годовалую дочь.