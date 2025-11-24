Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером оценила риски для бывшего ведущего телепередачи «Модный приговор», историка моды Александра Васильева, связанные с задолженностью его компании перед российскими налоговыми органами.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что Васильева могут заочно арестовать за налоговые долги. По данным канала, бывший ведущий Первого канала накопил около 325 тыс. рублей долгов. Утверждается, что Васильев не платит по счетам с мая и на его ООО «ЛАВ» подала иск ФНС на 95 тыс. рублей. Кроме того, отмечалось, что счета компании Васильева в двух банках заблокированы и арестованы, а юридический адрес по документам является недостоверным. Сейчас Александр Васильев проживает во Франции. У него есть французское и литовское гражданство.

Если арбитражным судом было возбуждено производство в отношении компании «ЛАВ», в которой Васильев является бенефициаром-учредителем, то его как руководителя данной организации также могут привлечь к ответственности. Тогда он также будет отвечать по обязательствам, данным его фирмой. Соответственно, на те деньги, которые были арестованы в счет обеспечения поданного ФНС административного иска, может быть обращено взыскание в целях последующего удовлетворения иска. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Вместе с тем юрист усомнилась в том, что Васильев может быть арестован в рамках дела о неуплате налогов его компанией.

«Если бы в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, если бы он скрывался от явки к следователю для дачи показаний в качестве обвиняемого или подозреваемого, то его могли бы заочно арестовать для последующей экстрадиции на территорию РФ и дальнейшего уголовного преследования. Но уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов возбуждаются только при выявлении крупного или особо крупного размера недоимки - свыше 18,75 млн руб. А иск к Васильеву существенно меньше. Так что его физический арест здесь вряд ли возможен. Однако для последующего обращения взыскания арестованы могут быть денежные средства Васильева и принадлежащее ему имущество, ведь он является собственником организации», - сказала Пономарева.

