Яна Поплавская высказалась о сыне Кадышевой

Яна Поплавская язвительно высказалась о перспективах карьеры Надежды Кадышевой. Актриса примкнула к армии хейтеров сына солистки «Золотого кольца».

Напомним, на минувшей неделе стало известно о жестком требовании Кадышевой по поводу новогодних выступлений. Исполнительница зависрусившегося в Сети хита про «веночек» заявляла, что на сцену выйдет исключительно с сыном Гришей.

Однако организаторам ультиматум звезды, судя по всему, не понравился. Один из Telegram-каналов сообщил, что Кадышева осталась без новогодних концертов и, соответственно, без заработков. Поплавская, узнав об этом, поделилась своими суждениями.

«Кадышева — все! По слухам, языкастый сыночка оставил маму без концертов, корпоративов и денег!», — пишет она в своем блоге.

Комментарии к посту артистка заблаговременно закрыла. Солистка «Золотого кольца» о ситуации пока не высказалась, как и ее наследник.