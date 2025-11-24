Газманов поднял цены на корпоративы из-за нежелания выступать

Народный артист России Олег Газманов в несколько раз поднял свой гонорар за участие в новогодних корпоративах, чтобы отпугнуть заказчиков. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Газманов признался, что предпочитает отыграть один дополнительный концерт в течение года, а не просить двойную оплату в новогодний период. Чтобы организаторы частных мероприятий сами отказывались от выступлений певца, он повышает стоимость своих услуг в несколько раз. Таким образом артист освобождает время для более интересных проектов.

«Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два корпоратива заказывают. Я не хочу», — пояснил исполнитель.

Ранее Газманов заявил, что каждый день отжимается 74 раза. По словам 74-летнего артиста, ежегодно он добавляет по одному повторению, чтобы дольше оставаться бодрым и моложавым.