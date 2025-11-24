Блогер Погребняк жестко отреагировала на критику

Блогер Мария Погребняк при помощи нецензурной лексики ответила интернет-пользователям, упрекнувшим ее в отсутствии дорого ремонта в квартире, где она выросла. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Причиной резкой отповеди блогера стала реакция на видео из квартиры ее родителей. Погребняк отметила, что в комментариях ее упрекнули в том, что «интерьерчик дешевый». Она назвала высказавших подобное мнение «нелюдями», отметив, что «это самый дорогой интерьер в ее жизни».

«Это квартира, в которой я выросла. Это кресло, где мама мне гладила спинку. У многих стоит вот эта вот стенка деревянная стеклянная — на ней мои иконы, которые я писала, когда мне было семь лет. На стенах висят картины, которые я писала маслом», — пояснила она.

Она нецензурно высказалась в отношении критиков, которым не такой ремонт, предложив им уйти.

Ранее Мария Погребняк призвала запретить песни рэпера Моргенштерна* (внесен в реестр иноагентов в РФ) в России - пока он не докажет, что «изменился». Она отметила, что дети повторяют жесты Моргенштерна* и цитируют «строчки о запрещенных веществах, деньгах и презрении к морали». Такое творчество Погребняк назвала «ядом, упакованным в биты, чтобы набить карманы».

*внесен в России в список иноагентов.