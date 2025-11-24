Кевин Спейси отреагировал на слухи о своем бедственном положении

Американский актер Кевин Спейси прокомментировал информацию о том, что стал бездомным. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам звезды Голливуда, который недавно стал жертвой «отмены» из-за обвинений в сексуальных домогательствах, он вынужден был отреагировать на ложную информацию.

«Есть те, кто живет на улице, я от всей души им сочувствую. Я не один из них, не пытался утверждать обратное. Жаль, что The Telegraph испортил работу своего журналиста, сделав вводящий в заблуждение заголовок ради просмотров», — сказал Кевин.

Спейси отметил, что ему написали многие поклонники, которые хотели узнать, все ли у него в порядке.

Ранее в Сети появилось интервью с актером, в котором он якобы заявил, что после обвинений в сексуальном домогательстве оказался без определенного места жительства.