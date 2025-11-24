Огромные долги, побег из России и арест: где сейчас Александр Васильев

Экс-ведущего «Модного приговора» Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов компании «ЛАВ» в размере 325 тысяч рублей. Издание News.ru рассказало, как сейчас живет историк моды.

Как стало известно, счета компании Васильева заблокированы после иска ФНС на 95 тысяч рублей. Выручка «ЛАВ» упала до нуля к 2024 году, а юридический адрес оказался недостоверным. Адвокат экс-ведущего Вадим Багатурия заявил, что такой долг не является основанием для ареста.

После начала СВО Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. В 2023 году он заявил, что не работает в РФ из-за конфликта с женщиной в органах власти. Васильев зарабатывает на лекциях и выставках о моде в Европе, особенно во Франции. Он объяснил, что не участвует в мероприятиях в России, чтобы не рисковать своими контрактами.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать историка моды и телеведущего Александра Васильева иноагентом. Незадолго до этого в СМИ появились сообщения, что знаменитость отказывается возвращаться в Россию, даже за огромные деньги.