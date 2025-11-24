Огромные долги, побег из России и арест: где сейчас Александр Васильев

Лера Букина

Экс-ведущего «Модного приговора» Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов компании «ЛАВ» в размере 325 тысяч рублей. Издание News.ru рассказало, как сейчас живет историк моды.

Огромные долги, побег из России и арест: где сейчас Александр Васильев
© РИА Новости

Как стало известно, счета компании Васильева заблокированы после иска ФНС на 95 тысяч рублей. Выручка «ЛАВ» упала до нуля к 2024 году, а юридический адрес оказался недостоверным. Адвокат экс-ведущего Вадим Багатурия заявил, что такой долг не является основанием для ареста.

После начала СВО Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. В 2023 году он заявил, что не работает в РФ из-за конфликта с женщиной в органах власти. Васильев зарабатывает на лекциях и выставках о моде в Европе, особенно во Франции. Он объяснил, что не участвует в мероприятиях в России, чтобы не рисковать своими контрактами.

Юрист оценил вероятность ареста бывшего ведущего Первого канала

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать историка моды и телеведущего Александра Васильева иноагентом. Незадолго до этого в СМИ появились сообщения, что знаменитость отказывается возвращаться в Россию, даже за огромные деньги.