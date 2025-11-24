Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг для научных исследований

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса приняла решение пожертвовать его мозг для научных исследований. Об этом рассказала его жена Эмма Хемминг в беседе с The WP Times.

Три года назад у актера была диагностирована лобно-височная деменция. По словам супруги, семья осознает, что время уходит, поэтому они готовятся к худшему и стараются заранее решить все организационные вопросы, чтобы в трудный период не отвлекаться на формальности.

— Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, мы не думаем о смерти. Но нам действительно, действительно нужно это делать — и важно не видеть в этом только темную сторону, — рассказала она.

Хемминг также подтвердила, что намерена пожертвовать мозг своего неизлечимо больного мужа науке. По ее словам, это решение было «эмоционально сложным, но научно необходимым» для более глубокого понимания лобно-височной деменции.

