Пельш высказался о фейковом восхождении Бони на Эверест

Актер Валдис Пельш высказался о слухах, что телеведущая Виктория Боня на самом деле не совершала восхождение на Эверест. По его словам, артистка все-таки покорила вершину. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии.

Пельш лично совершал восхождения на Эверест и К2, а также создал два документальных фильма об альпинистах, поэтому он не понаслышке знает, как сложно дается покорение гор. Телеведущий считает, что сфабриковать такое невозможно, поэтому, если Боня говорит, что была на вершине, значит, это правда.

«В любом случае она взошла сама. Нельзя человека занести на вершину Эвереста. Что бы там не говорили — если Виктория Боня стояла на вершине, значит, она совершила это восхождение», - заявил Пельш.

Напомним, что восхождение Виктории стоило 20 млн рублей. Телеведущая поясняла, что переплатила за вип-группу. Более дешевый вариант был за 6 млн рублей.

