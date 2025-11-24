Группа Radiohead объявила о европейском туре после 7 лет молчания

Том Йорк и компания объявили о своем первом за более чем семь лет туре в сентябре, анонсировав двадцать шоу в пяти европейских городах. Еще в середине лета Йорк уверял, что не имеет желания вновь объединяться со своей группой, да и музыканты уже участвуют в других проектах, не дожидаясь, когда фронтмен возьмется за старое… Но тур все же стартовал и сейчас он в самом разгаре. Поклонникам интересно, какие песни играет группа, собравшись после долгого перерыва и в какой форме солист и музыканты.

Знаменитые оксфордские арт-рокеры продемонстрировали «уличный» подход к выбору песен для шоу, играя композиции «в любом порядке» по собственному усмотрению. Они сократили свой обширный репертуар до «примерно 70 песен», вокруг которых и крутятся сет-листы. В основном в один вечер звучит 25 песен, однако ни один концерт не похож на другой. Группа выбрала расположение сцены в центре площадки, чтобы быть словно на островке, окруженной публикой со всех сторон. Сцену как колпак накрывает круговой экран. Иногда музыканты прячутся за видеопроекциями, иногда экран поднимается под купол зала.

По записям концертов, которые активно выкладываются в интернет, можно оценить актуальное состояние группы. Кажется, что перерыв в совместных выступлениях пошел Radiohead только на пользу, они звучат свободно и расслабленно, впечатляя публику мастерством концертных аранжировок. Уже в начале выступления становится понятно, что в целом Том Йорк и компания выдают все тот же медитативный гитарный рок, который местами уходит в крайне художественный арт-джаз-панк.

Хит “No Surprises” звучит пронзительно и акустически просторно, душевнее даже, чем во времена когда песня только появилась. Объемный и будто бесконечный трек «Everithing in its Right Place» как волнующийся океан, то отступающий, то накрывающий волнами, забирает все внимание публики, давая ощущение сопричастности к мистической реальности сродни той, что была на концертах The Doors.

То стонущим, то дрожащим, то скрипящим шепотом, то отрывистыми вскриками творит свой шаманизм Том Йорк, выделывая телом спонтанные порывистые движения. На трек «A Wolf at the Door» он придумал довольно затейливую хореографию. Песня «Fake Plastic Trees» сделана как акустический софт-рок с мягко раскрывающимся на полную мощь голосом.

Гитарист Джонни Гринвуд рассказывал ранее, что группа не планирует исполнять новых песен, и его брат, басист Колин, подтвердил это в отдельном интервью: «Кажется впервые мы даём концерты, где у нас нет нового материала, который можно было бы исполнять в процессе работы над ним. Но кто знает, может, что-то появится, а может, и нет».

Первый концерт в Мадриде группа начала с песни «Let Down», которая недавно попала в американские чарты после того, как стал вирусной в TikTok, к большому удивлению музыкантов. В сет-листе преобладали треки с альбома 2003 года «Hail To The Thief», впервые с 2004 года прозвучала «Sit Down. Stand Up». На втором шоу музыканты больше ориентировались на свои альбомы «In Rainbows» и «The Bends», исполнив «Jigsaw Falling Into Place» и «Nice Dream» впервые с 2009 года.

На третьем концерте упор был сделан на «OK Computer» и «Hail To The Thief», среди прочего прозвучали «Let Down», «Lucky», «No Surprises», «2 + 2 = 5». Во время выхода на бис они также впервые за шестнадцать лет исполнили «Just». На других шоу мелькали песни и из альбомов «Kid A» и «The Bends». В целом у Radiohead получаются сбалансированные сет-листы, включающие треки разных периодов. В основном фаворитами фанатов становятся «Paranoid Android», «Karma Police» и «No Surprises» — три мощных хита с культового уже альбома «OK Computer».