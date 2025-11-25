Участники «Вируса!» рассказали о своих отношениях

Участники группы «Вирус!» Юрий Ступник и Ольга Лаки заявили в интервью Леди Mail, что раскроют подробности своей личной жизни, если начнут терять популярность.

Музыканты рассказали, что сегодня они все еще востребованы и продолжают активно выступать, не нуждаясь в иных способах привлечения к себе внимания.

«Думаю, если мы станем терять популярность, нам все-таки придется рассказать, кто с кем спит, но пока, к счастью, этого не случилось», — отметила Лаки.

Солисты группы признались, что между ними никогда не было романтических отношений. По словам коллег, их главной целью всегда оставалась музыкальная карьера.

«Мы всегда симпатизировали друг другу, но неизменно были заточены на другое, на музыку. Мы — яркий пример того, что дружба между мужчинами и женщинами все же существует», — рассказал Ступник.

Накануне Юрий Ступник рассказал в интервью «Газете.Ru», что в нулевые многие российские артисты выступали под фонограмму. Его коллега Ольга Лаки, в свою очередь, призналась, что в прошлом «Вирус!» выступал с неподключенным синтезатором.