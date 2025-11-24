У Иды Галич начались проблемы с женихом после родов

В окружении Иды Галич заявили о проблемах с ее женихом после родов. Слова инсайдера передает Telegram-канал Свита Короля.

В 2025 году Ида Галич стала мамой во второй раз. Она родила от Олега Ледвича, который ей сделал предложение руки и сердца. Как сообщает источник, в отношениях пары начались проблемы после родов. Якобы Галич все время одна и подозревает, что избранник к ней охладел: Олег почти не проводит время дома.

«Олег приходит, когда она уже спит, утром уходит, почти дома не бывает. Иногда она даже задумывается, что он охладел совсем. Да и кто бы не задумывался? Олег – видный мужик, желающих такого поймать очень много. А Ида после родов немного не в форме», — заявил инсайдер.

На данный момент блогерша не комментировала слухи.

