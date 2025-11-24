Следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала kp.ru, что следствие предъявило обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве.

По словам Мухтаровой-Казарновской, Разин в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова для получения роялти с хитов. Продюсеру предъявили обвинения по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«Наказание по указанной статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы», — рассказала адвокат.

Мухтарова-Казарновская предположила, что в скором времени Разина могут объявить в розыск, чтобы он предстал перед российским судом.

Скандальный продюсер Андрей Разин решил воссоздать «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»

11 мая Андрей Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая».