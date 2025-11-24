Стало известно о доходах группы «ДДТ» за границей

Коллектив «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком продолжает свой путь, адаптируясь к новым реалиям. Грядущие выступления группы пройдут в десяти городах, а география турне охватывает несколько стран. Однако масштабы шоу кардинально изменились. Музыканты сознательно выбирают небольшие площадки, вмещающие не более 500 человек. Это решение формирует и ценовую политику: попасть на концерт можно, заплатив от 150 до 200 долларов.

Один из самых необычных концертов запланирован в Стамбуле. Здесь группа решила отказаться от фиксированной стоимости, доверившись своим слушателям. Практика «заплати, сколько хочешь» станет экспериментом в отношениях между артистом и публикой. Начальная ставка за вход символически составит всего один доллар, а дальше — дело доброй воли каждого фаната.

Несмотря на внешнюю активность, финансовые показатели коллектива далеки от прежних уровней. Как выяснило издание «Абзац», полугодовое мировое турне принесет музыкантам чуть более 6 млн рублей.

Основной доход артисты по-прежнему пытаются извлекать из сольных выступлений. Готовность играть на частных мероприятиях остается, однако найти заказчиков за рубежом оказывается сложной задачей. Именно по этой причине некогда плотный график группы теперь большую часть времени остается пустым.