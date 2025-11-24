Певица Светлана Лобода высказалась о крахе карьеры после отъезда из России. В эмиграции ей пришлось столкнуться с потерей славы. Но, тем не менее, возвращаться артистка не планирует. Более того, по ее словам, песни она тоже не будет переводить с русского на украинский язык. Ее слова приводит StarHit.

Лобода уехала из страны, в которой обрела известность, в 2022 году. Несмотря на то, что она публично поддержала Украину, соотечественники ее невзлюбили. Сейчас певица живет в Латвии и признается — это совсем не тот уровень жизни, что был у нее в России. По ее словам, первый год она вовсе не работала, а когда начала выступать, столкнулась с отсутствием к ней большого интереса.

«Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз. Еще и осознанно. Не просто тебя выбросили, а ты взял сам себя за шкирку и переместил абсолютно в другое время, в другую среду. Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист. Снова маленькие залы, снова щупаешь почву под ногами, снова пытаешься искать музыку. И при этом ты очень неуверенно стоишь на ногах, ты не понимаешь, куда двигаться и что будет дальше», - рассказала Лобода.

Певица отметила, что в Риге ей нравится. Там она чувствует себя в безопасности и спокойно оставляет в городе детей, когда уезжает на гастроли.

Лобода-скандалы: Певица «номер 1» настроила против себя и «своих», и «чужих»

Ранее на концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла массовая драка между украинцами.