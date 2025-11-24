Вику Цыганову возмутили баснословные заработки Меладзе в России

Певицу Вику Цыганову удивила информация о том, что уехавший из страны Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России. Артистка считает это несправедливым.

По словам Вики, Меладзе является "предателем" страны, но при этом роскошно живет и приумножает прибыль.

"Ежегодно его доход от процентов составляет около полумиллиона рублей. Кроме того, бизнес Меладзе в России продолжает приносить значительную прибыль. Ежегодные доходы компании резко выросли за последнее время и превысили 85 млн рублей", — подчеркнула Цыганова в своем блоге.

При этом певица припомнила, что у Константина даже нет российского гражданства, мол, он сам в 2017 году рассказывал, что имеет украинский паспорт, а через пару лет после этого получил еще и грузинский паспорт.

"Удивительным образом в России повышаются налоги, уменьшаются выплаты бойцам, возникают проблемы с импортом запчастей для дронов из Китая, и только у жидкого племени предателей все замечательно, а доходы растут", — возмутилась Цыганова.

Напомним, Константин Меладзе покинул Россию в 2022 году. Композитор поселился в Италии.