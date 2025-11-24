Алсу прервала свое выступление в Москве

Певица Алсу прервала свое выступление в столичном зале «Москва». Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Алсу пришлось приостановить концерт из-за криков о помощи. Одному из зрителей стало плохо на выступлении. Артистка позвала помощь на балкон, где находился больной. Около 20 минут врачи оказывали человеку первую помощь до приезда скорой. Поклонника госпитализировали.

В августе Telegram-канал Shot сообщал, что Алсу подняла цену с 2 млн рублей до 5 млн рублей через год после развода. В ее райдер входит перелет бизнес-классом, люкс-автомобиль с водителем, а также номер люкс с охраной по соседству.

Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. В апреле 2025-го экс-супруги заключили мировое соглашение.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делит имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.