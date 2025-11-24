Раскрыта реакция Прохора Шаляпина на дело о расправе над его родственницами

Певец Прохор Шаляпин хочет возобновить следствие по делу о расправе над его бабушкой и тетей в 1996 году. Об этом пишет Baza.

«Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем…», — сказал Прохор Шаляпин.

Обвиняемым по этому делу проходит 52-летний Алексей Л. По версии следствия, он расправился с 30-летней тетей Шаляпина из-за желания похитить крупную сумму денег, которая была у женщин после продажи квартиры. При этом до сих пор неизвестно, кто расправился с бабушкой певца, которую нашли рядом с его тетей.

Главным доказательством вины Алексея Л. стали три отпечатка пальцев в квартире. Его задержали в 2020 году, тогда мужчина признался в содеянном, но потом от своих слов отказался. Экспертиза на полиграфе также показала, что он не совершал преступление.

Ранее сообщалось, что Алексей Л. избежал наказания за расправу над родственницами Шаляпина из-за истечения срока давности.