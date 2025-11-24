Меладзе тихо продолжает зарабатывать в России

Продюсер и композитор Константин Меладзе получает пассивный доход от вложений в российские банки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом, Меладзе ежегодно получает доход в размере около полумиллиона рублей от банковских вкладов в России. С начала проведения специальной военной операции композитор заработал примерно 1,5 миллиона рублей благодаря процентам по этим вкладам, говорится в публикации.

В последнее время доходы продюсерского центра Константина Меладзе, известного как «Меладзе мьюзик», значительно выросли и превысили 85 миллионов рублей. В октябре 2024 года композитор переоформил компанию на грузинский паспорт, отказавшись от украинского.

Константин Меладзе покинул Россию после начала СВО, уехав вместе с Верой Брежневой, которая тогда была его супругой. В феврале 2023 года пара решила продать свой особняк в Подмосковье, что спровоцировало слухи о их расставании. В октябре Вера Брежнева официально подтвердила, что их брак с Меладзе расторгнут.