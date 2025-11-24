Раскрыто, как семья Брюса Уиллиса готовится к будущей смерти актера

Стало известно, что супруга голливудского актёра Брюса Уиллиса заранее продумывает порядок действий после его смерти. По словам Эммы Хемминг, подобные темы обычно не обсуждают, однако тяжёлое состояние артиста вынуждает близких готовиться к развитию событий.

По данным американских СМИ, 70-летний актёр продолжает бороться с деменцией. Его состояние ухудшается, и сейчас Уиллис живёт в отдельном доме под круглосуточным наблюдением специалистов. Помещение оборудовано так, чтобы обеспечить ему максимально возможный уход. Семья признаёт: для родственников тяжело больных людей важно заранее определять, как будет устроена жизнь после утраты.

Супруга актёра отмечает, что одна из главных задач — подготовить к происходящему их дочерей 13 и 11 лет. Дети пытаются привыкнуть к ежедневным переменам в состоянии отца. Хемминг говорит, что рассказывает им о болезни, но не поднимает тему смерти. Девочек больше беспокоит то, что происходит в их жизни сейчас. В то же время мать уже составила план, который должен облегчить им дальнейшую адаптацию.

У Уиллиса есть также трое взрослых детей от первого брака. Сообщается, что актёр перестал узнавать родственников.