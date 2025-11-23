Певица София Ротару прервала долгое молчание ради любимого мужчины

Знаменитая певица София Ротару, которая в последние годы ведет закрытый образ жизни, неожиданно появилась в социальных сетях.

Поводом для нарушения многолетнего молчания стал день рождения её отца — Михаила Ротару. Для поздравления артистка выбрала три простых, но наполненных глубоким смыслом слова: «День рождения папы», сопроводив их архивной семейной фотографией.

На снимке запечатлена счастливая семья: улыбающаяся София обнимает отца, рядом расположились её братья и сестры. Поклонники отметили тёплую и дружескую атмосферу, царящую между родственниками, и выразили уверенность, что именно семья остается главной ценностью для исполнительницы. Известно, что любовь к музыке будущей звезде привил именно Михаил Федорович, сыгравший важную роль в её творческом становлении.

Болезнь, бегство в Киев и критика СВО: как живет Ротару

В последние годы Ротару практически не появляется на публике, не дает концертов и не участвует в светских мероприятиях, найдя гармонию в личной жизни. После начала специальной военной операции певица проживала на своей вилле в Италии, летом 2024 года её заметили во время прогулки по Киеву. Остается неизвестным, вернулась ли артистка в украинскую столицу на постоянной основе или приехала для временного визита.

Этот неожиданный выход в социальные сети стал для поклонников приятным напоминанием о любимой исполнительнице.