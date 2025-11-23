Бывшая жена Дмитрия Позова впервые раскрыла подробности развода

После долгого молчания бывшая жена актёра Дмитрия Позова, Екатерина, дала откровенное интервью, где впервые рассказала о причинах расставания и других аспектах семейной жизни. Её признание прозвучало в популярной программе «Чужие письма».

По словам Екатерины, решение о разводе принималось не ею:

«Я вообще не хотела разводиться, я любила и продолжаю любить его. Всё произошло за закрытыми дверями. Я на коленях стояла и умоляла его остаться. А он прямо говорит мне: «Я не хочу с тобой быть».

Женщина признаётся, что ей пришлось многое вытерпеть, и лишь после долгих переживаний она смогла наконец отпустить эти отношения.

После очередной ссоры с бывшим супругом она уехала к подруге, а когда вернулась, дом оказался пустым — Дмитрий уехал, и в доме не осталось его вещей.

«Это было очень тяжело, я находилась в полном шоке», — поделилась она.

В целом, ситуация, по её словам, стала своеобразным кризисом среднего возраста для Дмитрия.