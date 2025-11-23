Газманов объяснил, почему требует очень высокие новогодние гонорары

Олег Газманов заявил, что не стремится заработать на новогодних корпоративах, невзирая на то, что декабрь и начало января — самый прибыльный период для артистов. Некоторые в эти недели работают без выходных.

Газманов же, вместо того чтобы увеличивать число новогодних выступлений, намеренно делает стоимость их такой высокой, что заказчики почти всегда отказываются, пишет 5 канал.

«Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два корпоратива заказывают. Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: „Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время“. И все», — рассказал исполнитель.

Свободное время Газманов использует для общения с семьей и для проектов, которые считает действительно важными.

Продюсер Сергей Лавров в интервью с NEWS.ru поделился интересными наблюдениями о предпочтениях заказчиков праздничных мероприятий.

Газманов рассказал об отношении к деньгам

Интересно, что патриотически настроенные исполнители, добавил он, такие как Олег Газманов, Татьяна Куртукова и Shaman, в этом сезоне оказались менее востребованы у организаторов мероприятий.