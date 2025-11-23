Охлобыстин объяснил, почему следует простить артистов-эмигрантов

Иван Охлобыстин считает, что артистов, сбежавших из России после начала СВО, следует простить. Об этом он поговорил с журналистом «Абзаца».

Он объяснил, что многие его коллеги просто не поняли, что идет перестройка мира.

«Наша актерская публика очень инфантильная, они как пятилетние девочки. Они идут с бантиками с розовыми и не всегда понимают, о чем идет речь. И многие не осознали крутизны момента, что происходит. Сейчас мир перестраивается (это касается не только вот сейчас СВО и чего-то другого) – он переходит в новую фазу», – сказал Охлобыстин.

Актер напомнил, что переход от аграрного общества к индустриальному в свое время был ознаменован войнами, крахом одних государств и образованием новых. Охлобыстин полагает, что в связи с развитием информационного общества происходят схожие изменения.

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили обещанную режиссером, актером и бизнесменом Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью ТАСС сам артист.