Анна Седокова вновь удивила подписчиков своими ночными приключениями. Недавно певица так веселилась в караоке, что проспала и не отвела сына в школу. Теперь же она обнаружила у себя неожиданного ночного гостя. Об этом пишет «Комсомольская Правда»

«Если вы думаете, что у меня в жизни ничего не происходит, то вы ошибаетесь! Сегодня утром я проснулась в доме с другой собакой», — написала Седокова.

Анна показала видео с собачкой. А также тарелку с недоеденными бутербродами с соленым огурцом и селедкой

© Соцсети

«И сейчас вы понимаете, почему у меня самые красивые подруги и заботливые соседки. Я вернулась в 2 часа ночи с собакой», — сообщила певица.

Напомним, Анна Седокова была замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара развелась в конце 2024 года, а спустя несколько недель, 16 декабря, 32-летний спортсмен покончил с собой недалеко от дома певицы. Причинами расставания назывались ссоры на почве финансовых трудностей и разногласий.