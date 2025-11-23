Стас Михайлов раскрыл отношение европейцев к россиянам

Многие артисты из России, даже имея все финансовые возможности, перестали ездить в Европу. В частности, не намерен терпеть антироссийскую позицию европейцев Стас Михайлов. Об этом народный артист РФ сообщил журналистам 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Я любил и по Европе ездить, и много, где был. Наверное, везде, начиная от Австралии и Новой Зеландии — много, где был. Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить. Могу, но не хочу», — констатировал Михайлов.

Исполнитель убежден, что через некоторое время европейские страны сами попросят русских туристов к ним вернуться. Следует только дождаться, чтобы они сами это сделали.

«Я понимаю одну простую вещь: ехать нужно туда, где тебя ждут. Вот где тебя не ждут, даже с твоими деньгами, не надо ехать и просить, кланяться им. Придет время, попросят сами. Еще будут просить русских, чтобы приезжали к ним. Поверьте, что так и будет. Надо до этого момента дожить. Не надо перед ними унижаться никогда», — посоветовал Стас.

