Газманов высказался о своих гонорарах и жизни на пенсии

Олег Газманов объяснил, что активно выступает и планирует выступать на сцене, хотя уже 14 лет является пенсионером. Но, хотя считать копейки народному артисту России вряд ли придется, даже если он решит почивать на лаврах, без любимой профессии певец жизни не мыслит. Об этом он рассказал журналистам 5-tv.ru за кулисами всенародной танцплощадки «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Я понимаю, что зарабатываю значительно больше, чем пенсия, но я никогда не ставил себе целью дожить до того, чтобы жить только на пенсию. И я вообще никогда не думал ни о гонорарах, вот никогда, клянусь вам, ни о том, будет песня хитом или нет. Я просто делал то, что мне нравится, всегда», — отметил певец.

Ранее СМИ сообщили, что фирменные сальто и другие трюки подкосили здоровье Газманова — у него якобы развился коксартроз. Газманов опроверг эту информацию, заявив, что чувствует себя нормально, а здоровье позвоночника он поддерживает постоянными упражнениями.