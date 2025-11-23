Шаляпин дал совет для нормализации личных отношений

Прохор Шаляпин высказался об отношениях с людьми, чьи взгляды на жизнь могут не совпадать с вашими. Певец считает, что таких знакомых нужно уметь отпускать.

«Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды на этот мир совершенно не совпадают. Не обвиняйте за инакомыслие, не пытайтесь изо всех сил переделать, навязать свои устои. Нет плохих и хороших, есть свои и чужие! И как только поймете, что рядом с вами не ваше — говорите спасибо и прощайтесь! Потому что любые отношения должны приносить радость и ни в коем случае не быть в тягость», — заявил Прохор.

Певец уточнил, что это касается как просто знакомых, так и возлюбленных, пишет passion.ru.

