Безруков оправдался за передразнивание поклонника из Ташкента

Сергей Безруков оправдался за пародию на поклонника-узбека. Он заявил, что глубоко уважает узбекский народ, а хейт вокруг его пародии назвал провокацией.

Недавно на одной из пресс-конференций артист передразнил акцент жителя Ташкента, узнавшего Безрукова по сериалу «Бригада». В соцсетях потребовали «отменить» актера за якобы желание высмеять узбекский народ или язык.

Народный артист России призывал не обращать внимания на провокацию, пишет gazeta.ru.

«Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — заверил он.

Накануне Безруков возглавил рейтинг лучших актеров 2025 года по версии россиян.

В конце лета художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) народный артист России Сергей Безруков был награжден медалью «За укрепление боевого содружества» за работу с военнослужащими - участниками СВО и членами их семей.