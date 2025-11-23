Бывшая жена популярного российского комика впервые прокомментировала развод

Бывшая жена популярного российского комика, актера проекта «Импровизаторы» Дмитрия Позова Екатерина впервые прокомментировала их развод. Подробности она раскрыла в выпуске проекта «Чужие письма», доступном на Rutube.

По словам Позовой, она не хотела разводиться с супругом. Экс-супруга юмориста вспомнила, что Позов уехал из дома, когда она была в гостях у подруги в другом городе. По ее словам, артист предупредил, что съезжает и планирует жить один, отправив супруге сообщение.

Позова добавила, что, несмотря на то, что считает поступок мужа предательством, до сих пор любит его. Она призналась, что умоляла Позова остаться, когда тот заявлял о своем нежелании жить с ней.

«До того момента, как я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. (...) Человек мне говорит: "Я не хочу с тобой быть". Он мне говорит открытым текстом, цитата: "Пошла ***". Мне человек говорит это. А я его умоляю», — поделилась Позова воспоминаниями.

О том, что супруги разошлись, Позова сообщила в июне. Она утвердительно ответила на вопрос подписчицы о том, развелись ли они. Также Позова заявила, что супруг преподал ей «жестокий урок», но подробностей не раскрывала.