Бывшему ведущему «Модного приговора» грозит арест

Александра Васильева могут заочно арестовать — его компания «ЛАВ» накопила 325 000 рублей долга перед налоговой. Счета компании в двух банках заблокированы и арестованы. Юридический адрес по документам — недостоверный, пишет Телеграм-канал Mash.

Экс-ведущий «Модного приговора» живет во Франции, куда уехал после начала СВО. Васильев не платит по счетам с мая, выручка компании с 26 миллионов рублей в 2022-м году упала до нуля в 2024-м.

«ЛАВ» работала с производствами фарфора, текстиля, хрусталя. Сейчас заказы не принимает, остатки товаров реализует на маркетплейсах.

В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что если заскучает по России, то включит романсы. По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык.