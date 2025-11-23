Представитель Украины на Евровидении обручился с военным ВСУ

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) обручился с мужчиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бочаров нашел жениха среди парамедиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые фотографии с мужчиной по имени Петр Злотя он показал своим подписчикам. По словам Melovin, данный образ жизни он выбрал «на майдане».

«Зачем так военную форму позорить», — пишут ему в комментариях.

Melovin заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2021 году.

