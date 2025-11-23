Борисова объяснила, почему не хочет общаться с Дибровым

Дана Борисова в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ прокомментировала скандальное видео, на котором запечатлен Дмитрий Дибров с расстегнутыми штанами.

«Я разглядывала это видео несколько раз. Это человек, не просто похожий на Диброва, это он самый. Выходит из машины, из-под сумки действительно видно его причиндалы. Еще и девка какая-то сзади, прости меня, Господи», — посетовала Дана

По словам телеведущей, она переживает за дочь Полину, так как Дибров обнимался с ней на праздновании ее 18-летия. После этого девушка начала встречаться с его продюсером, сообщает портал passion.ru.

«Меня там не было, но по видео я все-таки обратила внимание, что какие-то были слишком тесные объятия, у меня мурашки по коже. Как я могла допустить человека к своей 18-летней дочери? Мы дружили, но сейчас, честно говоря, мне не хочется с ним общаться», — резюмировала Дана.

Накануне глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин потребовал исключить советского и российского ведущего Дмитрия Диброва из состава членов Академии российского телевидения.