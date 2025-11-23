Александра Васильева могут арестовать за долги

Телеведущего, историка моды Александра Васильева могут заочно арестовать за налоговые долги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

© Газета.Ru

По данным канала, бывший ведущий «Модного приговора» накопил около 325 тыс. рублей долгов. Утверждается, что Васильев не платит по счетам с мая и на его ООО «ЛАВ» подала иск ФНС на 95 тыс. рублей.

Кроме того, продолжает Mash, счета компании Васильева в двух банках заблокированы и арестованы, а юридический адрес по документам является недостоверным. Выручка компании с 26 млн рублей в 2022 году упала до нуля в 2024 году.

ООО «ЛАВ» занималась коллаборациями с различными производствами — фарфора, текстиля, хрусталя. Сейчас фирма заказы не принимает, остатки товаров продают на маркетплейсах.

Сам Васильев не комментировал угрозу ареста счетов.

Сейчас Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

В ноябре 2024 года историк моды заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что если заскучает по России, то включит романсы. По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык.