Григорьев-Апполонов рассказал о борьбе за жизнь Кирилла Андреева

В 2001 году во время празднования дня рождения Кирилла Андреева, участника группы «Иванушки International», произошла драка, в результате которой он получил серьёзную травму головы. После инцидента особенно тяжёло переживал за коллегу Андрей Григорьев-Апполонов, который не мог представить коллектив без своего друга. Об этом солист «Иванушек» рассказал в эфире «Центрального телевидения».

«Когда случилась трагедия у Кирилла, мы полгода без него выступали, это кошмар был. Я говорил: "Кирилл должен остаться в живых, потому что я без него не смогу!"», — поделился артист.

Медикаментозное лечение в течение нескольких недель не приносило улучшений, и медики приняли решение о проведении сложной операции — трепанации черепа. Это время стало настоящим испытанием для близких и коллег артиста.

Благодаря успешной операции началась новая глава в жизни артиста. Кирилл полностью изменил свой образ жизни, отказался от вечеринок и вредных привычек. Он полностью посвятил себя семье — жене, детям, а теперь и внукам.

