Нарколог объяснил поведение Волочковой

Психиатр-нарколог Василий Шуров разобрал поведение Анастасии Волочковой. Он назвал балерину добрым и отзывчивым человеком и пояснил, что пристрастие к горячительным напиткам запустило в ее голове необратимые процессы.

© Passion.ru

«На самом деле, в силу определенных проблем с памятью, Анастасия зла ни на кого не держит. Но это уже не ее заслуга, а просто определенное повреждение мозга. У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят: на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека — меня самого. Вот такая история, классика жанра», — сказал нарколог в беседе с aif.ru.

Шуров подчеркнул, что медикам сложно работать с зависимостью Волочковой, так как она часто вспоминает прошлые достижения и держится за них обеими руками, не желая принять настоящее положение дел.

«Где она прима-балерина сегодня? 10 последних лет ни одной хорошей новости о ней. Я должен комментировать какой-то треш, смотреть эти интервью, где ее специально напаивают алкоголем, заставляют всякую дрянь говорить. Это очень печально. Мы видим, что она уже давно не великая, чудит по полной, ведет достаточно аморальный образ жизни, еще пытается этим гордиться. Что там великого?» - задался вопросом психиатр.

Вместе с тем, сама Анастасия Волочкова утверждает, что не зависима от спиртного.

Ранее Анастасия Волочкова ушла с реалити-шоу «Звезды под капельницей». Продюсер Сергей Дворцов предположил, что артистка не захотела, чтобы зрители посчитали ее зависимой от алкоголя, а также ее мог не устроить гонорар.