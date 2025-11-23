Чехова рассказала о подготовке к свадьбе

Анфиса Чехова готовится к свадьбе с продюсером Александром Златопольским. Сама церемония, по словам телеведущей, пройдет следующим летом, но посетить ЗАГС они могут и раньше.

Торжество Анфиса хочет провести по высшему разряду, но в узком кругу — только для самых близких людей. Звезда говорит, что праздник они устраивают исключительно для себя, а не для того, чтобы кого-то удивить, пишут 7days.ru.

Что касается подарков, то телеведущая призналась, что лучший для нее вариант — это путешествие. Друзья могут скинуться и подарить им поездку.

Продюсер Александр Златопольский и Чехова объявили о помолвке, которая состоялась в августе 2025 года в Париже. Чехова поделилась с подписчиками снимками кольца и рассказала, что ее избранник организовал все как сюрприз, увезя ее из дома под предлогом отдыха.