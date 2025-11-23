Дакота пожаловалась на изуродовавшего ее пластического хирурга

Рита Дакота пытается исправить последствия неудачной пластической операции, сделанной около года назад. она до сих пор задумывается, почему так сработал хирург.

«Может, он волновался, потому что я артистка? Может, у него какие-то проблемы с головой или он реально женоненавистник какой-то. Я ни нашла ни одного объяснения, кроме как одного — мне нужно было все это пройти, чтобы предупредить других женщин не лезть в глаза и уберечь их от боли», — рассказала певица.

Сейчас она переделывает лицо у другого пластического хирурга. Медик пытается исправить проблемы, но для этого Дакоте предстоит перенести еще несколько операций. Причем врач сразу предупредил, что полностью исправить все не сможет, пишет издание passion.ru.

К сожалению, помимо материальных вложений, которые, по словам певицы, составляют 1,8 миллиона за новую операцию (первая стоила наполовину дешевле), организм вновь понесет излишнюю нагрузку — и все из-за врачебной халатности.