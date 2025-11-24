Уволившиеся от Булановой танцоры нашли новую работу

Бывшие танцоры певицы Татьяны Булановой после увольнения нашли новую работу. Их пригласила на подтанцовку группа «Марсель». Но пока неизвестно, будут ли они выступать с коллективом на постоянной основе или нет.

© Passion.ru

Видео с концерта «Марселя» в Санкт-Петербурге распространились в соцсетях. Поклонники музыкантов обратили внимание, что 23 ноября на сцене появились и танцоры, которые стали популярны этим летом. Примечательно, что они исполняли тот же танец, что и под песню Татьяны Булановой. Только вот прежнего ажиотажа вокруг них уже не было.

В комментариях пользователи отметили, что без Булановой танцоры «потерялись». И даже их танцы, которые называли «энергосберегающими», уже не выглядят такими забавными, как и раньше. К слову, юрист Катя Гордон делилась, что после увольнения от певицы артисты останутся никому не нужны. По ее мнению, они были интересны только в связке с певицей.

Напомним, что об увольнении танцоров стало известно в ноябре. Татьяна Буланова не раскрыла подробностей, но назвала бывших членов команды предателями.

Ранее «Иванушки International» заявили, что готовы забрать к себе танцоров Татьяны Булановой.