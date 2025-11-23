Появились подробности о брачном договоре Седоковой и Тиммы

Накануне адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова публично заявила, что его брачный договор с Анной Седоковой не имел юридической силы.

© РИА Новости

«Во-первых, текст брачного договора, который принесла Седокова, содержит условие: „Договор составлен на русском языке, и все условия данного договора регулируются законами Российской Федерации“. Это я отвечаю тем, кто пишет про законы США и штата Флорида. Нас законы США в данном случае не касаются никак! Во-вторых, публичный нотариус в США — это совершенно любой человек: моряк, плотник, разнорабочий, кондуктор или дворник — любой! Они покупают лицензию и за деньги заверяют подписи. Им можно принести что угодно к заверению: детский рисунок, документ на иностранном языке, конфетную обертку — что угодно, и нотариус заверит подписи на этой бумаге. Нотариус в РФ обязан иметь высшее юридическое образование и обладать статусом нотариуса», — подчеркнула адвокат.

Маргарита Гаврилова убеждена, что имел место сознательный обман. По закону в случае развода Яниса и Тиммы имущество спортсмена должно было перейти сыну от первого брака с Саней Ошей, пишет СтарХит.

«Тимма был глубоко убежден, что они заключили настоящий брачный договор, а не смешную бумажку, не имеющую никакой юридической силы! Деньги (за продажу недвижимости – прим. ред.) были получены единолично Седоковой, государственные органы пропустили регистрацию сделок, так как она предоставила липовый брачный договор. Согласно этому договору, он якобы пожизненно обязан был отдавать ей все, что ни покупал!» - объясняет Гаврилова.

В данное время команда Маргариты Гавриловой делает все, чтобы возбудить в отношении 42-летней звезды уголовное дело по статье о мошенничестве.

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы, покойного экс-супруга Анны Седоковой, подали иск к певице с требованием отменить ее сделки по совместному имуществу.