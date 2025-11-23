Певица Леди Гага вышла в свет с черными волосами в бюстгальтере

Певица Леди Гага кардинально сменила имидж. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Леди Гагу 21 ноября в Париже. Певица вышла на публику с черными волосами, уложенными в локоны. Поп-исполнительнице также сделали макияж в нюдовых тонах. Артистка появилась перед фотографами в черном полупрозрачном бюстгальтере, голубом брючном костюме, ботинках и солнцезащитных очках. Недавно Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме "Звезда родилась" в 2017 году. По словам исполнительницы, она пережила "психотический срыв", поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в "Звезде родилась" под действием лития — препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве. "Это было действительно страшно. Был момент, когда я думала, что уже не поправлюсь. Мне повезло, что я осталась жива. Знаю, звучит драматично, но мы понимаем, к чему это могло привести", — сказала актриса. Впоследствии Гага попала в больницу из-за проблем с психикой, где получила необходимую медицинскую помощь — и уже на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году знаменитость чувствовала себя лучше.