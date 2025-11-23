Лепс прокомментировал гонорары Кадышевой

Григорий Лепс считает, что большие гонорары Надежды Кадышевой не делают ее самой высокооплачиваемой артисткой. СМИ сообщили, что Кадышева установила рекорд стоимости концерта — 25 миллионов рублей за 40-минутную программу, а график выступлений расписан до января. Как пишут NEWS.ru, ранее ее заработок составлял 1,5 миллиона рублей за выступление.

© Владимир Песня/ РИА Новости

«Это вам показалось. Один раз мне заплатили 100 млн рублей, и что я теперь должен всем рассказывать? Ну признали и признали. Давайте, мы ее поздравим и пожелаем ей счастья, — сказал Лепс.

По словам народного артиста России, разговоры о таких суммах часто оказываются преувеличенными.

Ранее сообщалось, что Надежде Кадышевой предлагали 25 миллионов рублей за выступление в новогоднюю ночь без сына Григория. Однако он не соглашается, чтобы мать пела одна. Кадышева якобы осталась без новогодних заработков из-за наследника, но было принято решение говорить, будто певица решила провести праздники с семьей и отказалась от концертов.