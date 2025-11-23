Седокова пожаловалась на трудности материнства

Певица Анна Седокова пожаловалась подписчикам в социальной сети на трудности материнства. Она рассказала о поведении восьмилетнего сына Гектора.

© Вечерняя Москва

— Больше всего меня расстраивает в материнстве, что у меня постоянно забирают телефон. И еще больше бесит, что я никак не могу этому противостоять. У сына есть свой телефон и айпад. Но всегда нужен мой, — поделилась артистка.

По ее словам, Гектор вернулся со сборов и попросил ее купить брейнрот «спагетти туалетти» на специальном сайте за 399 рублей.

— И для того, чтобы его купить, надо пройти регистрацию на сайте, авторизацию в банке и дальше зайти в переписку. И это все, конечно, на моем телефоне. Продавцу, думаю, лет шесть от силы.

Он пишет: «Бро, сейчас все будет», — сообщила знаменитость.

Седокова разместила видео, из которого понятно, что покупка прошла успешно. Однако Гектор, не успев нарадоваться покупке, уже требует другой брейнрот.

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы, покойного экс-супруга Анны Седоковой, подали иск к певице с требованием отменить ее сделки по совместному имуществу. Об этом 21 ноября рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.