Поплавская возмущена гонорарами звезд-участников шоу

Яна Поплавская шокирована гонорарами Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой в шоу «Звезды под капельницей». В Telegram-канале актриса возмутилась, что сомнительного поведения артисты получают больше, чем бойцы, которые рискуют жизнью на СВО.

Никита Джигурда публично заявил, что им с Анастасией Волочковой заплатили сумму, эквивалентную 20-летней пенсии (около 7 миллионов рублей). Поплавская посчитала несправедливыми такие выплаты оскандалившимся звездам, в то время как бойцы на передовой борются за будущее России, пишет passion.ru.

«Вот так устроена жизнь - наши воины на фронте такие деньги не получают. Даже за гибель бойца его семья не получит помощь в таком размере. А лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ и соцсетях, рассказывающим, как они спиваются и торчат, платят за это миллионы и миллионы. Какие разные весовые категории, какая разная ценность заслуг. Одни бьются за наше будущее, за будущее наших детей. И за будущее этих шкур, в том числе. А шкуры живут в свое удовольствие. И их не порицают, их поощряют миллионными гонорарами», - высказалась Яна.

Ранее Яна Поплавская раскритиковала Егора Крида, которого признали заслуженным артистом Башкортостана. В беседе с Ura.ru актриса усомнилась в заслугах певца, позволяющего себе провокационное поведение на сцене.