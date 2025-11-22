Shaman ответил на вопрос о смене фамилии

Певец Ярослав Дронов (Shaman) и его супруга, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не будут менять фамилии после свадьбы. Об этом артист рассказал журналистам перед концертом «30 лет на сцене» в Кремлевском дворце, передает ТАСС.

Певец отметил, что смена фамилии повлечет смену документов, паспортов и всего, «что за этим тянется». Для молодоженов важнее сохранить привычный ритм жизни, чем проходить длительные бюрократические процедуры.

«Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — шутливо сказал Shaman.

Дронов добавил, что свадебные мероприятия запланированы на 2026 год. Шумная свадьба не планируется, молодые думают «о каком-то закрытом помещении».

«Все будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций», — сказал артист.

В нале ноября Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка, однако свадьбу они еще не сыграли.