Глызин рассказал об отношениях со старшим сыном

Алексей Глызин в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал об отношениях со старшим сыном, которого оставил вместе с первой женой ради другой женщины. Певец рассказал, что Алексей простил его, и им удалось наладить контакт.

© Соцсети

Глызин признался, что до сих пор чувствует свою вину, информирует издание passion.ru.

«Я все время понимаю, что я чего-то не сделал правильного, предал семью и ушел. В глазах первой супруги я предатель. Конечно, мой сын мог бы со мной не общаться, потому что папа предал семью, ушел к другой женщине. Разговора у нас не было, но я так понимаю, что он меня понял и простил, как и первая супруга. У нас сейчас отношения очень теплые. У нас есть общие интересы, он монтирует мне концерты. Замечательно, что мой сын интересуется тем, чем я занимаюсь», - поделился певец.

Певца Алексея Глызина все реже в последнее можно увидеть как на публичных мероприятиях, так и на различных телешоу. Поклонники считают, что он просто исчез, однако музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, что дело обстоит иначе.